Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Тайрон Вудли считает, что Джейк Пол стал мемом

13:39
Теги:

Экс-чемпион UFC Тайрон Вудли в беседе с журналистом Ариэлем Хельвани заявил, что Джейк Пол стал мемом, сообщает сообщаетSportskeeda.

«Я был очень, очень доволен своим выступлением, особенно когда я прижал его к канатам... Теперь он стал мемом», — сказал Вудли.

Комментируя поединок, прошедший на арене Rocket Mortgage FieldHouse в Кливленде, Вудли рассказал, что он доминировал весь бой.

«Я атаковал сильными ударами, и он отвечал тем же. Я с легкостью съел все его удары и продолжал идти вперед. Он тяжело дышал, а я продолжал наступать. Он бегал от меня по рингу в течение всего поединка», — добавил боец.

30 августа американский блогер Джейк Пол в боксерском поединке в Кливленде победил экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Пола раздельным решением судей (77:75, 75:77, 78:74).

Дополнительная информация:

https://www.sportskeeda.com/mma/news-he-s-now-meme-tyron-woodley-reflects-back-performance-jake-paul?utm_source=feed&utm_medium=referral&utm_campaign=sportskeeda

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Клуб НХЛ разочаровался в талантливом российском форварде и расторг с ним контракт. В КХЛ же он — один из лучших
Справится ли Карпин с хорватами без Дзюбы? Неожиданный прогноз «СЭ» на матч сборной России
В Международном паралимпийском комитете отреагировали на отказ украинского спортсмена фотографироваться с россиянами
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд