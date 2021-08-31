Тайрон Вудли считает, что Джейк Пол стал мемом

Экс-чемпион UFC Тайрон Вудли в беседе с журналистом Ариэлем Хельвани заявил, что Джейк Пол стал мемом, сообщает сообщаетSportskeeda.

«Я был очень, очень доволен своим выступлением, особенно когда я прижал его к канатам... Теперь он стал мемом», — сказал Вудли.

Комментируя поединок, прошедший на арене Rocket Mortgage FieldHouse в Кливленде, Вудли рассказал, что он доминировал весь бой.

«Я атаковал сильными ударами, и он отвечал тем же. Я с легкостью съел все его удары и продолжал идти вперед. Он тяжело дышал, а я продолжал наступать. Он бегал от меня по рингу в течение всего поединка», — добавил боец.

30 августа американский блогер Джейк Пол в боксерском поединке в Кливленде победил экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Пола раздельным решением судей (77:75, 75:77, 78:74).