Тайрон Вудли считает, что Джейк Пол стал мемом
Экс-чемпион UFC Тайрон Вудли в беседе с журналистом Ариэлем Хельвани заявил, что Джейк Пол стал мемом, сообщает сообщаетSportskeeda.
«Я был очень, очень доволен своим выступлением, особенно когда я прижал его к канатам... Теперь он стал мемом», — сказал Вудли.
Комментируя поединок, прошедший на арене Rocket Mortgage FieldHouse в Кливленде, Вудли рассказал, что он доминировал весь бой.
«Я атаковал сильными ударами, и он отвечал тем же. Я с легкостью съел все его удары и продолжал идти вперед. Он тяжело дышал, а я продолжал наступать. Он бегал от меня по рингу в течение всего поединка», — добавил боец.
30 августа американский блогер Джейк Пол в боксерском поединке в Кливленде победил экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Пола раздельным решением судей (77:75, 75:77, 78:74).
Дополнительная информация:
https://www.sportskeeda.com/mma/news-he-s-now-meme-tyron-woodley-reflects-back-performance-jake-paul?utm_source=feed&utm_medium=referral&utm_campaign=sportskeeda
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю