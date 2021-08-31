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В страшной аварии погибли четыре спортсмена по единоборствам

12:35
Табриз Исмаилов, Аманат Хамзин, Валерий Костюк и Виктор Костюк. Фото Instagram
Табриз Исмаилов, Аманат Хамзин, Валерий Костюк и Виктор Костюк. Фото Instagram

Четыре спортсмена по единоборствам погибли в страшной аварии сегодня утром, 31 августа, на трассе в Новоаннинском районе.

Как сообщает «Комсомольская правда», трагедия произошла на 717-м километре автодороги «Тамбов-Волгоград-Астрахань». Автомобиль «Toyota Camry» вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с цементовозом.

Трое погибли на месте. Четвертый пострадавший скончался в Новоаннинской Центральной районной больнице.

В автомобиле ехали призер чемпионата России по кикбоксингу Табриз Исмаилов, мастер спорта и тренер по грэпплингу Аманат Хамзин, тренер по боксу Валерий Костюк, мастер спорта по рукопашному бою и мастер спорта по жиму лежа Виктор Костюк.

Они возвращались из Твери, где принимали участие во Всероссийских соревнованиях по универсальному бою, посвященные памяти олимпийского чемпиона по дзюдо Сергея Новикова. Волгоградская команда на турнире заняла первое место.

После выступления спортсмены опубликовали совместное фото из салона машиины с подписью «Тренер, мастера спорта по универсальному бою» едут домой.

Дополнительная информация:

https://www.volgograd.kp.ru/daily/28323.5/4467295/

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Роман Шишов все материалы автора

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