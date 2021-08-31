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Джейк Пол раздал часть своего гонорара от боя с Вудли

13:53
Джейк Пол раздал часть своего гонорара от боя с Вудли.
Джейк Пол раздал часть своего гонорара от боя с Вудли.

Популярный YouTube-блогер Джейк Пол раздал часть своего гонорара за бой против экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Американец заработал за свою победу по очкам раздельным решением судей 2,8 миллиона долларов. Из них 1 миллион он раздал другим бойцам в карде.

Вудли получил от Пола дополнительные 220 тысяч долларов. Таким образом, гонорар бойца ММА составил 1 миллион 70 тысяч долларов вместо изначальных 850 тысяч.

Чемпионка мира по боксу Аманда Серрано, защитившая титулы WBC, WBO и IBO в полулегком весе в бою против Ямилет Меркадо, получила от Пола 500 тысяч. Это позволило Серрано установить новый рекорд в женских гонорарах. Вместо 42 тысяч долларов она в итоге заработала 542 тысячи.

Отметим, что английские боксеры Даниэль Дюбуа и Томми Фьюри отказались от 50 тысяч долларов от Пола. Фьюри конфликтует с известным ютубером, а Дюбуа является его другом, поэтому он также отказался от подарка.

Напомним, что в апреле этого года Пол нокаутировал другого бойца ММА — Бена Аскрена. У блогера уже четыре победы на профессиональном ринге и ни одного поражения. Для Вудли это был дебютный поединок в профессиональном боксе.

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Роман Шишов все материалы автора

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