Тактаров считает правильным, что Хабиб не стал отвечать Кадырову

Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» посоветовал Хабибу Нурмагомедову уйти в тень, чтобы его не вмешивали в разные истории.

— Если подвести под общий знаменатель цель многих высказываний про Хабиба, то они могут сводиться к тому, чтобы привлечь внимание к лиге АСА через потенциальный бой Нурмагомедова с представителем клуба?

— Хабиб сейчас занимается своей жизнью. Ему ничего не надо, он просто наслаждается. Знаете, какой это кайф? Играть в футбол или путешествовать.

— Несмотря на то, что Рамзан Кадыров обещал любой гонорар за бой?

— Ну здесь он погорячился. В Чечне принято считать деньги. Я был в Грозном, там умеют считать финансы.

— Хабиб не стал отвечать Кадырову. Поддерживаете?

— Да, все правильно. Ему года на два нужно уйти в тень, чтобы его не вмешивали в разные истории. Да он и сам это понимает. Хабиб — неглупый парень.

12 мая глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram назвал Хабиба проектом UFC и заявил, что готов выплатить бывшему чемпиону UFC в легком весе «любой гонорар» за поединок против бойца, представляющего бойцовский клуб «Ахмат».

(Владислав Флегонтов)