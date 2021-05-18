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Лига ACA вводит бонус в 50 тысяч долларов за «Выступление вечера»

17:07

Основатель лиги ACA Майрбек Хаcиев анонсировал изменения в системе послематчевых бонусов бойцам.

«Начиная с турнира ACA 123 в Москве мы вводим бонус 50 тысяч долларов за «Выступление вечера», который будет выплачен одному бойцу, — сказал Хасиев. — Так же бонусы в размере 5 тысяч долларов будут, как и прежде, получать бойцы, находящиеся на долгосрочном контракте, за досрочное окончание боя техническим действием (нокаут, технический нокаут, сабмишен)».

Ранее в ACA выплачивались послематчевые бонусы за бой вечера, нокаут и сабмишен вечера. Изменения, по мнению организации, мотивируют бойцов на более яркие выступления.

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