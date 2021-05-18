Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров рассказал, что думает о бойце Хамзате Чимаеве.

— После того, как Хамзат Чимаев сказал, что готов порвать Хабиба, о нем стали больше говорить. Он выиграл от этого?

— Он вернулся в Чечню. Это уже его маленькая победа. Но на пользу ему это не пошло. На родину нужно приезжать с поясом, а без пояса... Это опрометчиво и слишком рано. Это мое мнение.

— А как же слова о том, что он может порвать Хабиба?

— Не обращайте внимание! Слова — это просто сотрясание воздуха. Звук есть только на Земле. Первый взрыв во Вселенной был беззвучным. А у нас все болтают... Эти разговоры ни к чему не приводят.

— Но в любом случае слова произносятся не просто так. В них есть смысл и определенная цель.

— Прошло уже 2-3 дня. Мне в данный момент интересно, как растет абрикосовое дерево и много других вещей. А эти все ситуации... Ну уже все, это не вызывает у меня интерес. Нет же никакого движения. Ноль! Это все ноль!

12 мая в ходе прямого эфира в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Хабиба Нурмагомедова проектом UFC. К диалогу в комментариях подключился Чимаев, заявив, что он и «Хабиба порвет».

(Владислав Флегонтов)