Тактаров — о Чимаеве: «На родину нужно приезжать с поясом, а без пояса... Это опрометчиво и слишком рано»
Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров рассказал, что думает о бойце Хамзате Чимаеве.
— После того, как Хамзат Чимаев сказал, что готов порвать Хабиба, о нем стали больше говорить. Он выиграл от этого?
— Он вернулся в Чечню. Это уже его маленькая победа. Но на пользу ему это не пошло. На родину нужно приезжать с поясом, а без пояса... Это опрометчиво и слишком рано. Это мое мнение.
— А как же слова о том, что он может порвать Хабиба?
— Не обращайте внимание! Слова — это просто сотрясание воздуха. Звук есть только на Земле. Первый взрыв во Вселенной был беззвучным. А у нас все болтают... Эти разговоры ни к чему не приводят.
— Но в любом случае слова произносятся не просто так. В них есть смысл и определенная цель.
— Прошло уже 2-3 дня. Мне в данный момент интересно, как растет абрикосовое дерево и много других вещей. А эти все ситуации... Ну уже все, это не вызывает у меня интерес. Нет же никакого движения. Ноль! Это все ноль!
12 мая в ходе прямого эфира в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Хабиба Нурмагомедова проектом UFC. К диалогу в комментариях подключился Чимаев, заявив, что он и «Хабиба порвет».
(Владислав Флегонтов)
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