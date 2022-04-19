Майкл Биспинг согласился драться с Джейком Полом

Аналитик, комментатор UFC и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (30-9) сообщил, что готов подраться с блогером и боксером Джейком Полом, если его устроит гонорар за бой.

«Я счастлив на пенсии, но я скучаю по духу соперничества, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Кроме того, я не вижу в Джейке Поле какой-то серьезной угрозы. Было бы весело побить этого парня. Дайте мне несколько месяцев на подготовку, и вперед! Без проблем. Однако я сомневаюсь, что одна из спортивных комиссий выдаст мне лицензию, потому что раньше я лгал о своем глазе, а сейчас секрет раскрыт. Тем не менее есть куча мест, где мы можем подраться. Как на счет Дубая? Может индейская резервация? Африка, Китай, Европа? Не везде есть спортивные комиссии. Если серьезно, то отправь свое предложение на почту. Ты это уже делал однажды».

По словам Биспинга, Пол хотел подраться с ним в 2021 году, однако британца не устроил гонорар в размере 500 тысяч долларов. Тогда Пол провел боксерский матч против Бена Аскрена, отправив бывшего бойца UFC в нокаут в первом раунде.