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Тактаров — о словах Кадырова: «Многое было сказано с целью привлечения внимания к лиге АСА»

16:00
Олег Тактаров. Фото olegtaktarov_official, Instagram
Олег Тактаров. Фото olegtaktarov_official, Instagram
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Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал Хабиба Нурмагомедова проектом UFC.

— Многих удивили слова Рамазана Кадырова о том, что Хабиб — проект UFC. Для вас это стало неожиданностью?

Хабиб Нурмагомедов после победы над Конором Макгрегором.«Хабиб — стопроцентный проект UFC. Там могут договориться, сделать подставной бой». Сенсационное заявление Рамзана Кадырова

— Это неспортивная составляющая. Тут вопрос в диалектике психологии. Нужно разбирать личности и мотивацию каждого в том или ином поступке. Я могу разобрать все на молекулы, но это совсем другая история.

— Есть ли наигранность в этой ситуации?

— Да. И многое было сказано с целью привлечения внимания к лиге АСА. Она еще малоразвита. Сколько времени, денег и сил было вложено в нее. Те, кто работал над ней, допустили ошибки. И сейчас Кадыров пытается это все исправить.

(Владислав Флегонтов)

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