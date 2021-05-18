Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал Хабиба Нурмагомедова проектом UFC.

— Многих удивили слова Рамазана Кадырова о том, что Хабиб — проект UFC. Для вас это стало неожиданностью?

— Это неспортивная составляющая. Тут вопрос в диалектике психологии. Нужно разбирать личности и мотивацию каждого в том или ином поступке. Я могу разобрать все на молекулы, но это совсем другая история.

— Есть ли наигранность в этой ситуации?

— Да. И многое было сказано с целью привлечения внимания к лиге АСА. Она еще малоразвита. Сколько времени, денег и сил было вложено в нее. Те, кто работал над ней, допустили ошибки. И сейчас Кадыров пытается это все исправить.

(Владислав Флегонтов)