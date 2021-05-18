Александр Емельяненко после завершения карьеры готов пойти в политику

Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что после завершения карьеры мог бы пойти в политику.

— Спортсмены и музыканты в политике — это нормально?

— Конечно. Они больше политиков разбираются в политике, поддерживают статус нашего президента. Вот взять чемпиона мира по боксу Николая Валуева. Он очень умный, грамотный политик.

Когда я с ним встречаюсь, нам всегда есть, о чем поговорить, хотя многие боксеры просто мычат и не знают, что ответить. А Валуев в Думе сидит, знакомится с законами, разбирает ситуации. Человек при деле, — цитирует Емельяненко «Всепроспорт».

— Главная претензия к спортсменам и музыкантам состоит в том, что люди всю жизнь находятся в своем «пузыре», а в политике им нужно заниматься совершенно другими сферами.

— Это все глупости. Вот я занимаюсь спортом, а у меня два высших образования: экономика и управление на предприятии городского хозяйства, а также нефтеразрабатывающее дело. Окончил институт по второй специальности в Грозном.

Могу искать местоположение нефти, добывать ее. Я знаю, что чем больше серы, тем нефть лучше, и наоборот. Могу и про экономику рассказать. Так что мне можно быть депутатом.

— А хотели бы?

— У меня сейчас времени и политических амбиций нет. А там уж как бог даст, куда направит. Может быть, детей тренировать. Может быть, в политику. Там уже не от меня зависит.