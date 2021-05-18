Александр Емельяненко после завершения карьеры готов пойти в политику
Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что после завершения карьеры мог бы пойти в политику.
— Спортсмены и музыканты в политике — это нормально?
— Конечно. Они больше политиков разбираются в политике, поддерживают статус нашего президента. Вот взять чемпиона мира по боксу Николая Валуева. Он очень умный, грамотный политик.
Когда я с ним встречаюсь, нам всегда есть, о чем поговорить, хотя многие боксеры просто мычат и не знают, что ответить. А Валуев в Думе сидит, знакомится с законами, разбирает ситуации. Человек при деле, — цитирует Емельяненко «Всепроспорт».
— Главная претензия к спортсменам и музыкантам состоит в том, что люди всю жизнь находятся в своем «пузыре», а в политике им нужно заниматься совершенно другими сферами.
— Это все глупости. Вот я занимаюсь спортом, а у меня два высших образования: экономика и управление на предприятии городского хозяйства, а также нефтеразрабатывающее дело. Окончил институт по второй специальности в Грозном.
Могу искать местоположение нефти, добывать ее. Я знаю, что чем больше серы, тем нефть лучше, и наоборот. Могу и про экономику рассказать. Так что мне можно быть депутатом.
— А хотели бы?
— У меня сейчас времени и политических амбиций нет. А там уж как бог даст, куда направит. Может быть, детей тренировать. Может быть, в политику. Там уже не от меня зависит.
Дополнительная информация:
https://www.vseprosport.ru/blog/intervju-aleksandra-emeljanenko-o-navalnom-habibe-kadyrove-dzhig
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