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Шлеменко — болельщикам: «Пишут, что Марсио Сантоса засудили? Пусть тогда прокачают наш реванш»

08:20
Александр Шлеменко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Шлеменко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко отреагировал на комментарии российских болельщиков, которые пишут, что Марсио Сантоса засудили в бою с ним.

«Пишут, наверное, поклонники Моргенштерна? Как его могли засудить? Я не понимаю», — сказал Александр в интервью «СЭ». — Каким образом? В принципе, я считаю, что там вопросов не было. Конечно же, всегда окажется кто-то недовольный, кто-то очень хотел, чтобы я проиграл. Я считаю, что Марсио Сантос — молодец, камень, но он вышел не выигрывать, а вышел отстоять. И он отстоял, справился с этим, но за счет чего он победил?".

Также Шлеменко объяснил, почему он вчистую выиграл все раунды. Если российская публика не согласна с судейским вердиктом, то Александр готов провести реванш с бразильцем.

«Я выиграл все раунды. А как еще? Чистых попаданий было больше. В основном он бил мне в руки. Не спорю, что он меня прижимал, но это оценивается разве? Я его тоже прижимал. Еще раз говорю, он сделал все, чтобы жестко не проиграть — и у него это получилось. Пожалуйста, молодец.

Вы его лицо видели? Оно все заклеено. И кровь там шла нормально. Зачем мне говорить и что-то доказывать людям? Ну считает кто-то так, то пускай. Это их проблема. Пусть тогда прокачают наш реванш. Я с удовольствием подерусь с ним — хоть сегодня, еще раз. Понимаете? И все будет по-другому. Только уже без пяти наших бойцов передо мной. И все.

За счет чего он выиграл первые два раунда? Я даже не вижу смысла это обсуждать. Мне непонятно. С чего ради он их взял?».

В конце Александр ответил тем, кто считает его старым бойцом, у которого пик уже пройден.

«Пускай говорят, что мой пик пройден и то, что я старый. Что я еще могу сказать? Мне нечего говорить. Вообще. Просто нечего. Конечно всегда найдутся... У меня же все получилось — в этот раз мы забрали два Кубка Губернатора, мы показали стопроцентный результат, все мои ребята выиграл, и я выиграл, и я подготовил всех ребят лично у себя в городе Омске. Конечно же, им это не нравится, и они там пытаются придумать какие-то моменты. Я же говорю: «Что посеете, то и пожнете». Вы не можете порадоваться чужой победе. Вам лишь бы, чтобы у них были поражения. Поэтому что тут думать? Ну пускай я для вас старый. Попробуйте тогда со мной силами помериться — в беге, подтягиваниях и еще каких-то моментах. Посмотрим, кто из нас старый. Дай Бог каждому из нас быть таким старым».

Шлеменко сразился с Сантосом 7 мая в главном событии турнира AMC Fight Nights 101 во Владивостоке. Победу единогласным решением судей по итогам трех раундов одержал Александр.

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