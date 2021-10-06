Асбаров нокаутом выиграл у Кельбиханова и стал чемпионом Hardcore

Россиянин Сослан Асбаров нокаутировал в первом раунде соотечественника Дауда Кельбиханова. Тем самым он стал новым чемпионом кулачной лиги Hardcore FC в полутяжелом весе.

На счету 29-летнего Асбарова в кулачке 3 победных боя. Также за его плечами 227 любительских боев по боксу.

Видео боя Асбарова и Кельбиханова уже доступно на канале Hardcore Fighting Championship.