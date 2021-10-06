Асбаров нокаутом выиграл у Кельбиханова и стал чемпионом Hardcore
Сослан Асбаров нокаутировал в первом раунде Дауда Кельбиханова
15:28
Россиянин Сослан Асбаров нокаутировал в первом раунде соотечественника Дауда Кельбиханова. Тем самым он стал новым чемпионом кулачной лиги Hardcore FC в полутяжелом весе.
На счету 29-летнего Асбарова в кулачке 3 победных боя. Также за его плечами 227 любительских боев по боксу.
Видео боя Асбарова и Кельбиханова уже доступно на канале Hardcore Fighting Championship.
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