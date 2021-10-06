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Асбаров нокаутом выиграл у Кельбиханова и стал чемпионом Hardcore

Сослан Асбаров нокаутировал в первом раунде Дауда Кельбиханова
15:28
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Россиянин Сослан Асбаров нокаутировал в первом раунде соотечественника Дауда Кельбиханова. Тем самым он стал новым чемпионом кулачной лиги Hardcore FC в полутяжелом весе.

На счету 29-летнего Асбарова в кулачке 3 победных боя. Также за его плечами 227 любительских боев по боксу.

Видео боя Асбарова и Кельбиханова уже доступно на канале Hardcore Fighting Championship.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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