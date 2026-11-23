Монсон обвинил Гретцки в лицемерии из-за позиции по российским спортсменам

Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон назвал лицемерием позицию канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, поддержавшего решение не выдавать российским спортсменам визы для участия в турнирах в Канаде.

Поводом стали слова Гретцки от 6 ноября в Торонто, на церемонии переименования ресурсного центра Зала хоккейной славы в честь его отца Уолтера: «Я понимаю позицию премьер-министра. Хорошо, что он занял такую позицию и четко ее обозначил. Думаю, многие игроки и жители Канады считают так же». Речь шла о курсе премьер-министра Канады Марка Карни на отказ в визах российским спортсменам — несмотря на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборных России по хоккею к международным турнирам. Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире.

«Уэйн Гретцки — спортсмен, и ему следовало бы заниматься спортом. Есть Александр Овечкин, который забросил больше шайб, чем любой другой игрок в истории НХЛ. Он россиянин, но играет в Канаде и США. Гретцки ничего против этого не говорил. Более того, когда Александр побил его рекорд, он лично поздравил его. Так какова же его позиция? Поддерживает ли он российских спортсменов?» — сказал Монсон «РИА Новости».

По мнению бойца, Гретцки избегает критики российских игроков НХЛ из-за отношений с лигой: «он получает поддержку от НХЛ, зарабатывает благодаря лиге», а выступление против россиян «вызвало бы огромный раскол внутри НХЛ».

«НХЛ позволяет выступать хоккеистам из разных стран, потому что это их работа. Гретцки до сих пор молчал. А теперь получается, что профессиональные российские хоккеисты могут играть в Канаде и США, но молодежную сборную России на чемпионат мира в Канаду пускать не хотят. Это лицемерие», — заключил Монсон.

Еще в феврале 2022 года, до решения ИИХФ об отстранении, Гретцки публично призывал не пускать Россию на молодежный чемпионат мира в Канаде — «мировой хоккей должен сказать: мы не позволим им играть».

16 ноября Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что сборная России не выступит на молодежном чемпионате мира в Канаде из-за позиции правительства страны. Федерация хоккея России назвала решение политическим и заявила о намерении его оспорить, Олимпийский комитет России готовит жалобу в МОК, а сам вердикт CAS ИИХФ апелляционно оспаривает, указывая на якобы нераскрытые связи двух арбитров с российскими организациями.