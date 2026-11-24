Алджамейн Стерлинг — о команде Хабиба после драки в отеле: «Я потерял всякое уважение к этим парням»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг осудил поведение российского бойца Усмана Нурмагомедова и членов его окружения во время инцидента в отеле «Хилтон» в Абу-Даби.

11 ноября Умар и его брат Усман Нурмагомедов стали участниками массовой драки с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили.

«Кто так делает? Ты не жмешь кому-то руку, а потом миришься, а затем бьешь в спину. Я не могу это уважать ни в малейшей степени. Так что, увидев это, я потерял всякое уважение к этим парням. Что здесь достойно уважения? Я думаю, им следовало бы остаться в чертовой тюрьме. Точка. Они все время выходят сухими из воды. Они не выше закона, но, думаю, они считают, что выше.

И я также считаю, при всем уважении к Хабибу Нурмагомедову, что, похоже, именно он там всем заправляет. Абу-Даби — место, где много чего нельзя делать, и тот факт, что его отпустили, — я не знаю. Получаешь по рукам, и эти парни возвращаются и делают то же самое снова. Не знаю. Может, это я сумасшедший», — цитирует 37-летнего американца ESPN.

17 ноября суд в Абу-Даби освободил участников драки, сократив назначенный штраф в два раза. Решение о пересмотре дела было принято после того, как стороны достигли примирения, отозвали претензии, а Двалишвили обратился к властям ОАЭ с ходатайством об освобождении задержанных. После этого братья Нурмагомедовы прибыли в Россию.