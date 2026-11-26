Емельяненко исключил возвращение в ММА: «Мне уже 50, куда мне биться?»

Бывший чемпион Pride Федор Емельяненко заявил, что не планирует возобновлять профессиональную карьеру в смешанных единоборствах (ММА).

«Нет, мне уже 50, куда мне биться?» — цитирует Емельяненко ТАСС.

Спортсмен также прокомментировал несостоявшееся сотрудничество с UFC.

«Я никогда не зависел ни от Даны Уайта, ни от UFC. Никогда», — подчеркнул Емельяненко.

По словам россиянина, переговоры о поединке с Броком Леснаром не привели к соглашению, поскольку UFC отказался предоставить контракты его товарищам по команде. При этом Емельяненко отметил, что доволен своей карьерой и победами над бойцами, владевшими чемпионскими поясами организации.

Последний бой в ММА Емельяненко провел в феврале 2023 года, уступив Райану Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 290. После этого россиянин объявил о завершении карьеры.

В октябре 2026 года Емельяненко допускал возможность выступления на чемпионате России по боевому самбо и проведения боксерских поединков, в том числе против Фрэнсиса Нганну.