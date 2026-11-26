С экс-бойца UFC Энтони Смита сняли обвинения в тяжких преступлениях

Прокуратура округа Сарпи (штат Небраска, США) сняла все обвинения с бывшего претендента на титул UFC Энтони Смита, выдвинутые против него в июле после инцидента с участием его жены, сообщает ESPN.

38-летний американец, обвинявшийся в угрозах убийством, ложном лишении свободы и домашнем насилии, полностью опроверг все пункты.

Обвинения были сняты после завершения дополнительного расследования, проведенного офисом шерифа округа Сарпи. В заявлении прокуратуры говорится, что решение принято «после тщательного рассмотрения всей имеющейся информации». Смит и его адвокаты сотрудничали со следствием на протяжении всего процесса, а сам боец в августе заявил о своей невиновности.

Изначально Смиту вменялось в вину, что после ссоры в баре в Гретне он угрожал убить свою жену, если она не поедет с ним домой, а затем, по версии следствия, боец пытался несколько раз сбить ее машиной, когда она вырвалась. Совокупность обвинений грозила ему более чем 20 годами тюрьмы в случае признания вины.

После снятия обвинений Смит выступил с развернутым заявлением, в котором объяснил, почему хранил молчание все это время.

«Месяцами другие говорили обо мне, писали обо мне и делали выводы обо мне. Сегодня, впервые, я скажу за себя сам», — подчеркнул он.

Смит подчеркнул, что его молчание «никогда не должно было восприниматься как вина, слабость или неспособность защитить себя». Он также отметил, что «обвинения попадают в заголовки, а их снятие редко получает такое же внимание».

Смит (37 побед и 22 поражения в профессиональных ММА) завершил карьеру в UFC в 2025 году, но продолжил выступать в кулачных боях. Свой последний поединок он провел 2 октября в промоушене Gamebred Bareknuckle MMA, где проиграл техническим нокаутом во втором раунде. Наиболее известен Смит по титульному бою против Джона Джонса на UFC 235 в 2019 году, который он проиграл единогласным решением судей.