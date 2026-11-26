Хабиб Нурмагомедов станет гостем шоу американского комика Стивена Харви в Катаре

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов примет участие в юмористическом шоу американского комика Стивена Харви в Катаре.

Мероприятие под названием «Вечер со Стивеном Харви» состоится 3 декабря в Дохе. Об этом сообщается в календаре мероприятий министерства туризма Катара Qatar Calendar.

Помимо российского бойца, гостем шоу станет американский актер Терри Крюс. По словам организаторов, программа вечера будет включать юмористические выступления и откровенные разговоры о личностном росте, стойкости и переосмыслении.

Мероприятие пройдет в амфитеатре культурного квартала Дохи, выполненном в греко-исламском стиле и вмещающем пять тысяч зрителей.