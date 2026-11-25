Вартанян проведет бой против Шуркевича 25 декабря в Санкт-Петербурге

Глава АСА Магомед Бибулатов объявил, что на заключительном турнире лиги в 2026 году в полусреднем весе встретятся второй и третий номера рейтинга дивизиона — Эдуард Вартанян и Алексей Шуркевич.

Турнир АСА 211 пройдет 25 декабря на «КСК Арене» в Санкт-Петербурге. Главным событием вечера станет титульный бой за вакантный пояс в среднем весе между Александром Шлеменко и Рамазаном Эмеевым.

Поединок Вартаняна (27-4) и Шуркевича (19-6) получил статус претендентского — победитель станет следующим соперником чемпиона ACA в полусреднем весе. Обладатель пояса определится 4 декабря на турнире ACA 210 в Бишкеке, где действующий чемпион Жакшылык Мырзабеков проведет защиту против Альберта Туменова.

Шуркевич — представитель омской авторской школы «Шторм» Александра Шлеменко.