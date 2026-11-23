Макгрегор вернулся в зал после операции на колене — у Конора остался один бой по контракту с UFC

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что вернулся к полноценным тренировкам в зале после тяжелой травмы колена.

«Полностью вернулся в зал. Жим ногами, становая тяга — даю нагрузку на колено и развиваю серьезную мощь. Колено готово, сила возвращается, тело работает на полную мощность. Начинаю подготовку к тренировочному лагерю», — написал 38-летний Макгрегор в соцсетях, опубликовав видео с фрагментами тренировок.

Макгрегор получил травму 12 июля в бою с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе — первом профессиональном поединке Макгрегора с 2021 года. В начале поединка ирландец попытался нанести летящий удар ногой, но неудачно приземлился: упал еще дважды, схватился за колено, и рефери остановил бой на 69-й секунде. Победу техническим нокаутом присудили Холлоуэю — повреждение затронуло переднюю крестообразную связку и мениск.

За плечами у Макгрегора 22 победы и семь поражений в ММА и чемпионские пояса UFC в полулегком и легком весах, но в последних пяти поединках в UFC — четыре поражения.

У Макгрегора остался один бой по контракту с UFC, 1 ноября он подтвердил, что предстоящий поединок станет последним в промоушене. Параллельно он планировал выступление на голых кулаках — ирландец является совладельцем Bare Knuckle Fighting Championship.