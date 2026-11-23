Макгрегор объявил о возобновлении полноценных тренировок после травмы колена

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что вернулся к полноценным занятиям в тренажерном зале после операции на колене

«Мак возвращается! Полноценные тренировки в зале начались. Жим ногами, становая тяга, постепенное увеличение нагрузки на колено и набор серьезной силы. Колено готово к нагрузкам, сила возвращается, а тело работает на полную мощность. Готовлюсь к тренировочному лагерю», — сообщил Макгрегор в соцсети.

38-летний ирландец получил травму колена 12 июля в поединке против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329. Бой был остановлен на 69-й секунде первого раунда, победу техническим нокаутом присудили американцу. Позднее Макгрегор перенес операцию. Точные сроки его возвращения в октагон пока не объявлены.