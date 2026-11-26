Волков проведет поединок за чемпионский пояс ACBJJ в декабре

Боец UFC Александр Волков сообщил, что 20 декабря выступит на турнире ACBJJ 24 в Дубае (ОАЭ). 38-летний россиянин проведет поединок за чемпионский пояс по грэпплингу в тяжелом весе.

«Имя соперника станет скоро известно», — приводит слова Волкова FightTime.

В декабре 2025 года Волков уже выступал на турнире организации в Москве и победил бывшего чемпиона ACA Евгения Гончарова.

В последнем поединке в UFC Волков победил Ризвана Куниева единогласным решением судей на турнире в Абу-Даби в октябре. На счету россиянина — 41 победа и 11 поражений в смешанных единоборствах.