Умер бывший тренер чемпионов UFC Джонса и Сехудо Эдди Ча

Тренер по смешанным единоборствам Эдди Ча скончался в возрасте 53 лет, сообщает пресс-служба спортивного агентства Iridium.

Причина смерти специалиста не уточняется.

За свою тренерскую карьеру Ча работал с бывшим чемпионом UFC в тяжелом и полутяжелом весе Джоном Джонсом. Также он тренировал экс-чемпиона UFC в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях Генри Сехудо, завоевавшего золотую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине в соревнованиях по вольной борьбе.