ТАСС: UFC планирует провести турниры в Казахстане и Азербайджане в 2027 году

UFC планирует провести турниры в Алма-Ате (Казахстан) и Баку (Азербайджан) в 2027 году, сообщает ТАСС.

«В 2027 году пройдут турниры в Алма-Ате и Баку. Позднее об этом объявят официально», — сказал собеседник агентства.

Турнир в Алма-Ате предварительно запланирован на 1 мая. Он станет первым в истории UFC на территории Казахстана. При этом дата и место проведения пока официально не подтверждены.

Ранее сообщалось, что UFC также может провести турнир в московском спорткомплексе «Олимпийский» в 2027 году после завершения его реконструкции. Первый турнир UFC в России состоялся 15 сентября 2018 года в «Олимпийском». Всего промоушен провел в стране три турнира, последний — в ноябре 2019 года в Москве.