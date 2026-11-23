Мусалов — Мясников: отборочный бой за шанс на титул RCC возглавит турнир Intro 41 в Екатеринбурге

Хайбулла Мусалов и Валерий Мясников сойдутся в главном событии турнира RCC Intro 41: победитель поединка получит право биться за чемпионский титул лиги в среднем весе, которым сейчас владеет Владислав Белаз.

Бой пройдет 5 декабря на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге — старт запланирован на 17:00. О подтверждении пары рассказал глава RCC Николай Клименко: еще накануне он говорил о «возможном» декабрьском противостоянии, а теперь поединок официально возглавил ивент.

Мясников выступает и по правилам ММА, и по правилам кулачных боев, долгое время занимал верхние строчки рейтинга P4P и бился за чемпионский кулон RCC Hard — в том числе уступил в финале RCC Hard 13 как раз Белазу. Статистика 35-летнего ветерана — 17-2-3. Теперь у Мясникова новый титульный шанс — уже в ММА-версии лиги.

Мусалов дебютировал в RCC 4 июля этого года: на номерном турнире RCC 25 он отправил в нокаут Марко Антонио за 57 секунд первого раунда — организация называла этот удар претендентом на нокаут года. Победа подняла Мусалова на шестую строчку рейтинга лиги, и менеджмент RCC решил, что Хайбула уже готов к серьезным вызовам. У Мусалова (4-0 в MMA) за плечами и кулачный бэкграунд — чемпионство в Hardcore Fighting. По рейтингу среднего веса соперники идут соседями: Мясников четвертый, Мусалов — шестой.