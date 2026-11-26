Объявлен полный кард вечера бокса RCC с главным боем Бивол — Смит

Промоутерская компания RCC Boxing Promotions представила полный кард вечера бокса, который состоится 12 декабря на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.

Главным событием турнира станет 12-раундовый бой между россиянином Дмитрием Биволом и британцем Каллумом Смитом. Бивол будет защищать титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и The Ring. Его соперник владеет временным поясом WBO.

В соглавном поединке россиянин Шарабудтин Атаев встретится с венесуэльцем Альбертом Рамиресом. На кону будет стоять титул регулярного чемпиона мира WBA в полутяжелом весе.

Также бывший чемпион мира Бахрам Муртазалиев проведет бой с американцем Хоаном Гонсалесом за пояс IBF Intercontinental в первом среднем весе. Россиянин Вадим Туков встретится с аргентинцем Лукасом Бастидой в отборочном поединке по версии WBA в среднем весе.

Полный кард турнира RCC Boxing 12 декабря: