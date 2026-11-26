Объявлен полный кард вечера бокса RCC с главным боем Бивол — Смит
Промоутерская компания RCC Boxing Promotions представила полный кард вечера бокса, который состоится 12 декабря на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.
Главным событием турнира станет 12-раундовый бой между россиянином Дмитрием Биволом и британцем Каллумом Смитом. Бивол будет защищать титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и The Ring. Его соперник владеет временным поясом WBO.
В соглавном поединке россиянин Шарабудтин Атаев встретится с венесуэльцем Альбертом Рамиресом. На кону будет стоять титул регулярного чемпиона мира WBA в полутяжелом весе.
Также бывший чемпион мира Бахрам Муртазалиев проведет бой с американцем Хоаном Гонсалесом за пояс IBF Intercontinental в первом среднем весе. Россиянин Вадим Туков встретится с аргентинцем Лукасом Бастидой в отборочном поединке по версии WBA в среднем весе.
Полный кард турнира RCC Boxing 12 декабря:
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Дмитрий Бивол (Россия) — Каллум Смит (Великобритания). До 79,4 кг, 12 раундов, титулы WBA, WBO, IBF, The Ring.
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Альберт Рамирез (Венесуэла) — Шарабудтин Атаев (Россия). До 79,4 кг, 12 раундов, титул WBA.
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Бахрам Муртазалиев (Россия) — Хоан Гонсалес (США). До 69,9 кг, 10 раундов, титул IBF Intercontinental.
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Вадим Туков (Россия) — Лукас Бастида (Аргентина). До 72,6 кг, 10 раундов, отборочный бой WBA.
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Денис Савицкий (Россия) — Кейван Сафари (Иран). До 79,4 кг, 8 раундов.
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Руслан Никитин (Россия) — Магомед Тиновасов (Россия). До 61,2 кг, 4 раунда.
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Алмаз Орозбеков (Киргизия) — Михаил Тарханов (Россия). До 76,2 кг, 6 раундов.