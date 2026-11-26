Туиваса получил бой в UFC, в котором может побить антирекорд Фергюсона по количество поражений подряд

Австралийский боец UFC Тай Туиваса проведет поединок против бразильца Джонаты Диниза на турнире в Сиднее 6 февраля, сообщает MMA Fighting.

Туиваса потерпел восемь поражений подряд и в случае неудачи в предстоящем бою установит антирекорд UFC по продолжительности серии поражений, превзойдя показатель американца Тони Фергюсона.

Кроме того, австралиец может повторить антирекорд Сэма Алви по количеству поединков подряд без побед в UFC (девять). Американец за этот период потерпел восемь поражений и один бой завершил вничью.

Туиваса не побеждает на протяжении четырех лет. Последнюю победу австралиец одержал в 2022 году в поединке против американца Деррика Льюиса.