Махачев начнет подготовку к следующему бою в январе

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассказал о планах подготовки к следующему бою.

Соперником 35-летнего россиянина должен стать победитель поединка между бразильцем Карлосом Пратесом и эквадорцем Майклом Моралесом.

«Не знаю. Я буду готовиться с января, но это уже будет от них зависеть», — сказал Махачев «Матч ТВ», отвечая на вопрос о возможности проведения боя летом.

Пратес и Моралес проведут поединок за временный чемпионский пояс 30 января 2027 года на турнире UFC 336 в Торонто (Канада).

В августе 2026 года Махачев защитил чемпионский титул, победив ирландца Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей. Всего на счету россиянина 29 побед и одно поражение в ММА.