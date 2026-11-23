Усман Нурмагомедов опубликовал фото с братом Умаром: «Скрипим, но едем»

Чемпион PFL Усман Нурмагомедов выложил в соцсетях фотографию со своим братом Умаром. К снимку он добавил подпись «Скрипим, но едем» — под ней на фоне звучит стихотворение американского поэта Эдгара Геста.

«Когда все пойдет не так, а это случится когда-нибудь, — не сдаваться. Когда твои деньги кончились, а долги велики — не сдаваться. Часто успех значительно ближе, чем это кажется усталому, измученному дорогой человеку. Не сдаваться», — цитирует текст стихотворения сам пост.

11 ноября в отеле «Хилтон» в Абу-Даби произошел конфликт между Усманом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе, грузином Мерабом Двалишвили. Он перерос в массовую потасовку, в которой также принял участие Умар Нурмагомедов. Правоохранительные органы ОАЭ задержали 10 человек, восемь из которых впоследствии были приговорены к тюремному заключению. 17 ноября все участники инцидента были освобождены.

В январе 2025 года Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением судей в поединке за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.