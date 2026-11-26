Амир Алиакбари встретится с Кириллом Корниловым на турнире ACA 211 в Санкт-Петербурге

Иранский боец Амир Алиакбари и россиянин Кирилл Корнилов проведут поединок в тяжелом весе на турнире ACA 211.

Турнир состоится 25 декабря на КСК «Арена» в Санкт-Петербурге.

В активе Алиакбари 16 побед и 5 поражений. У Корнилова — 21 победа (12 нокаутом), три поражения и одна ничья. В сентябре 2026 года на турнире ACA 207 в Краснодаре Корнилов победил техническим нокаутом соотечественника Хадиса Ибрагимова и сохранил первую строчку рейтинга тяжелого дивизиона.

Главным боем вечера ACA 211 станет титульный поединок за вакантный пояс в среднем весе между россиянами Александром Шлеменко и Рамазаном Эмеевым.