Алискеров вошел в топ-10 рейтинга UFC в среднем весе

UFC обновил рейтинги бойцов после турнира в Дохе (Катар), который состоялся 21 ноября.

Икрам Алискеров после победы над Джаредом Каннониром вошел в топ-10 среднего дивизиона. Россиянин выиграл единогласным решением судей со счетом 30:27, 30:27, 30:27.

Одним из главных изменений стало продвижение Навахо Стирлинга в полутяжелом весе. Новозеландец нокаутировал бывшего чемпиона UFC Иржи Прохазку за две секунды до конца второго раунда и поднялся на третье место рейтинга.

Аргентинец Кевин Вальехос после победы над Алджамейном Стерлингом вошел в топ-3 полулегкого дивизиона. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Вальехоса единогласным решением судей (30:27, 30:27, 29:28).