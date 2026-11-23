Зайнуков проведет поединок с Гуайлупо на турнире UFC Fight Night 296 17 января

Боец легкого веса UFC Магомед Зайнуков встретится с перуанцем Пиеро Гуайлупо на турнире UFC Fight Night 296, который пройдет в ночь на 17 января 2027 года в Далласе (США), сообщает пресс-служба промоушена.

31-летний россиянин, известный по прозвищу «Чанко», одержал девять побед в девяти профессиональных поединках. Пять из них он завершил нокаутом.

Зайнуков дебютировал в UFC в июле 2026 года, победив поляка Дамиана Ржепецкого единогласным решением судей на турнире в Абу-Даби.

Для Гуайлупо предстоящий бой станет первым в UFC. На счету 22-летнего перуанца 12 побед без поражений, десять из которых он одержал нокаутом.