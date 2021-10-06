Эл Яквинта: «Дэн Хукер может удивить многих в бою с Махачевым»

Боец легкого веса UFC Эл Яквинта поделился ожиданиями от поединка Ислама Махачева с Дэном Хукером.

«Я думаю, Дэн может удивить многих своей борьбой в этом поединке, — говорит Яквинта в интервью Submission Radio. — Это очень хороший боец — высокий, знающий, как использовать дистанцию и рич. Эти его колени летят из ниоткуда, нужно быть очень осторожным. Ментально он невозмутимый, у него очень правильный настрой.

В защите от борьбы он показывает монстроузную самоотдачу, и у него есть хорошие удушающие в запасе. Я допускаю, что он может победить в этом бою. Ему не стоит слишком фокусироваться на защите от борьбы, нужно поднимать темп и не бояться идти вперед. Можно ли сравнить Ислама с Хабибом? Он не настолько доминирует в боях, хотя вот с Добером была полная доминация. Это было выступления уровня Хабиба. Правда, этот тейкдаун с Мойзесом — я с трудом представляю, чтобы Хабиба вот так подняли в воздух и бросили.

Но помните бой Хабиба с Барбозой — все говорили до боя: «Вот, Барбоза — опаснейший ударник, хорошая защита от борьбы», и Хабиб просто проехал сквозь него. Если Ислам сделает то же самое с Хукером, тогда все сравнения с Хабибом уже будут обоснованы».

Поединок Махачева и Хукера пройдет 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.