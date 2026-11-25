Пратес поддержал Усмана Нурмагомедова после драки с Двалишвили: «На улице нет правил»

Боец UFC Карлос Пратес поддержал чемпиона PFL Усмана Нурмагомедова после массовой драки с участием Мераба Двалишвили в Абу-Даби.

«Сложно судить, потому что речь идет об уличной драке. В уличных драках нет правил. Например, ты подрался с моим тренером и избил его. А через несколько месяцев мы с друзьями встречаем тебя в США, на каком-нибудь турнире UFC или где-то еще. Конечно, я тебя побью, и мои друзья, скорее всего, тоже помогут. Это уличная драка. Сам я так никогда не поступаю. Но тут нет правил», — сказал Пратес в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

11 ноября Нурмагомедов и люди из его окружения вступили в драку с Двалишвили и его другом Сабой Лазишвили в холле отеля в Абу-Даби. Конфликт стал продолжением июльского инцидента в Тбилиси, когда Двалишвили ударил борца Ахмеда Гаджимагомедова, вступившегося за Умара Нурмагомедова.

13 ноября суд Абу-Даби приговорил Усмана, Умара Нурмагомедовых и еще шестерых участников драки к шести месяцам заключения и штрафам. После примирения сторон и обращения Двалишвили с просьбой освободить осужденных суд 17 ноября смягчил наказание. Всех восьмерых освободили из-под стражи, заменив прежние наказания штрафами.