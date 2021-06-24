Легенда ММА Дон Фрай хочет возобновить бойцовскую карьеру: «Мне нужен Нганну»

Член Зала славы UFC Дон Фрай выразил заинтересованность в возвращении в ММА, заявив, что хотел бы сразиться с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Я хочу вернуться, — сказал Фрай в интервью Джо Рогану. — Черт возьми, да. Я бы с удовольствием подрался с Нганну. Он потрясающий боец».

«Не лучше ли было бы сразиться с кем-то примерно твоего возраста?», — спросил Роган.

«А зачем? У них ведь нет пояса, не так ли?», — ответил Фрай.

Don Frye is looking to making a comeback.



Who does he want to fight? None other than Francis Ngannou ?pic.twitter.com/45hzxkqNKT — Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) June 24, 2021

55-летний Фрай (20-9-1, 1 несостоявшийся бой) выиграл турнир UFC 8 в 1996 году, одержав победу над Гэри Гудриджем, и в том же году выступил в турнире UFC 10, уступив Марку Коулману в финале.