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Легенда ММА Дон Фрай хочет возобновить бойцовскую карьеру: «Мне нужен Нганну»

20:45
Дон Фрай. Фото sherdog.com
Дон Фрай. Фото sherdog.com
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Член Зала славы UFC Дон Фрай выразил заинтересованность в возвращении в ММА, заявив, что хотел бы сразиться с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Я хочу вернуться, — сказал Фрай в интервью Джо Рогану. — Черт возьми, да. Я бы с удовольствием подрался с Нганну. Он потрясающий боец».

«Не лучше ли было бы сразиться с кем-то примерно твоего возраста?», — спросил Роган.

«А зачем? У них ведь нет пояса, не так ли?», — ответил Фрай.

55-летний Фрай (20-9-1, 1 несостоявшийся бой) выиграл турнир UFC 8 в 1996 году, одержав победу над Гэри Гудриджем, и в том же году выступил в турнире UFC 10, уступив Марку Коулману в финале.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Chisanga_Malata/status/1408095472993116163

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