Сирил Ган подерется против Деррика Льюиса за временный титул на UFC 265 в августе

Сирил Ган и Деррик Льюис сразятся за временный титул в тяжелом весе UFC. Как сообщает ESPN, поединок пройдет 7 августа на UFC 265.

Ранее промоушен планировал организовать первую защиту пояса Фрэнсиса Нганну против Льюиса в августе, однако камерунец сообщил, что не будет готов к этому времени.

27 июня появилась информация, что противостояние Нганну — Льюис перенесут на сентябрь из-за ошибок в планировании турниров.

31-летний Ган 26 июня стал следующим претендентом на пояс, победив единогласным решением судей Александр Волкова.

36-летний Льюис в последний поединок провел в феврале, нокаутировав во втором раунде Кертиса Блейдса.

UFC is adding an interim heavyweight title fight between @Thebeast_ufc and @ciryl_gane to UFC 265 on Aug. 7, Dana White told @bokamotoESPN.



The promotion tried to book Lewis against Francis Ngannou, but Ngannou informed them he wouldn't be ready to defend his title by August. pic.twitter.com/vHQwb77YXI