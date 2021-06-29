Александр Емельяненко показал видео тренировки под музыку из «Рокки»

Российский боец Александр Емельяненко выложил у себя в Instagram видео с тренировки.

Спортсмен показал, как возвращается в оптимальную форму, боксируя под музыку из фильма «Рокки».

«Решил выкладывать тренировочный процесс. Буду на ваших глазах возвращать себе былую форму!» — написал Емельяненко.

25 июня рэпер Джиган рассказал журналистам, что на 4 ноября планируется его поединок с Емельяненко по правилам бокса. По словам Джигана, он получит за бой 50 миллионов рублей, а Емельяненко — 30. 28 июня Емельяненко сообщил, что приехал на тренировочный сбор в Карачаево-Черкесию.

39-летний Емельяненко провел последний бой в июле 2020 года, проиграв на турнире АСА 107 Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде.