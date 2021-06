Чемпионский поединок Нганну - Льюис в UFC перенесут на сентябрь

Поединок за титул чемпиона в тяжелом весе UFC между Фрэнсисом Нганну и Дерриком Льюисом перенесли на сентябрь, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани.

«В UFC надеялись организовать бой Нганну против Льюиса 7 августа, но теперь это маловероятно. Ошибки планирования. Пока нет ничего точного, но как мне сказали, на данный момент новая дата будет в сентябре», – написал Хельвани в Twitter.

Теперь главным событием UFC 265 7 августа станет противостояние чемпионки Аманды Нуньес против Джулианы Пеньи.

UFC hoped to book Francis Ngannou x Derrick Lewis 2 for Aug. 7 but that is currently looking like a long shot at this point, sources say. Scheduling conflicts.



Nothing finalized at the moment but September is now a new target, I’m told.