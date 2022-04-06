Шон О'Мэлли рассказал, будет ли он секундантом Петра Яна

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) сообщил, что не полетит в Джексонвилл, чтобы стать секундантом Петра Яна (16-2) в поединке с Алджамейном Стерлингом (20-3) на UFC 273.

«Я не собираюсь секундировать этого гребаного... Мне все равно, победит ли он, — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Знаешь, мне нравится Питер. Он забавный маленький пудель. Я просто хочу разделаться с ним».

Ранее в интервью The MMA Hour Ян сказал: «Кто будет в углу? Здесь есть пара ребят, кто захотел помогать. Сехудо и Шон О'Мэлли готовы. Надеюсь, в субботу они будут в углу. Главное, чтобы они молчали. Пусть один подает воду, а другой — лед. Не нужно давать мне тупые советы. Длинный будет и короткий, все будет четко».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою, который прошел 7 марта 2021 года на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.