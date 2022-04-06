Шуаев назвал условия для реванша с Пономаревым

Чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Юсуп Шуаев (7-0) заявил, что готов дать реванш Григорию Пономареву (4-2), если ему предложат хороший гонорар за поединок.

«Мне этот реванш сейчас особо не интересен, — сказал Шуаев в интервью «СЭ». — Если он хочет реванш, пускай хорошие бабки приготовит мне. Пускай Григорий и его спонсоры платят, если он реванш хочет. Пусть все недовольные комментаторы скинутся мне на гонорар.

До этого боя у меня был принцип с ним подраться, потому что все нас сравнивали как бойцов, и тогда я особо не гнался за гонораром. Я выиграл у него не решением судей, а глухим нокаутом, и если ему нужен реванш, пусть они найдут деньги. Спонсоры у него тоже не бедные люди. Если им это интересно, то пускай платят. Мое время зарабатывать деньги. За первый бой я получил в восемь-девять раз меньше".

Шуаев нокаутом во втором раунде выиграл у Пономарева. На кону их боя стоял вакантный пояс чемпиона AMC Fight Nights в тяжелом весе.

Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 110, который состоялся 25 марта в Астрахани.