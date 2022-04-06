Дрозд заявил, что Дацик и Кавалари будут биться до нокаута

Российский боксер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от боя Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари.

«Знаете, Кавалари — это парень, который недавно боксировал в топ-турнирах кикбоксинга. Я был удивлен, когда услышал его фамилию. Он настоящий профессиональный спортсмен. Вячеслав Дацик когда-то им был, но уже не сейчас, потому что время потихоньку уходит. Тем не менее Слава показывает серьезный напор в ринге. Может быть, там мало техники, но много агрессии, желания, упрямства. И он делает свое дело. Поэтому буду рад увидеть Кавалари, но я не думал, что он выйдет против Дацика», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

По его словам, остается открытым вопрос по поводу того, кто победит в поединке.

«Нас ждет зрелищный, эмоциональный и яркий бой, настоящая драка. Не будет попыток победить по очкам, поединок пройдет в ключе, что кто-то кого-то нокаутирует», — добавил Дрозд.

15 апреля Дацик и Кавалари сразятся по правилам бокса. Посмотреть поединок турнира PRAVDA зрители РЕН ТВ смогут в прямом эфире.