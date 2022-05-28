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Шон Брейди: «Рахмонов — потрясающий. Его навыки превосходят навыки Чимаева»

Шон Брейди поделился мнением о Шавкате Рахмонове
Никита Горшенин
Корреспондент
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Шон Брейди.
Фото Global Look Press

9-й номер полусреднего веса UFC Шон Брейди (15-0) поделился мнением о 15-м номере дивизиона Шавкате Рахмонове.

«Он потрясающий. Отличная ударка, бросает вертушки и всякие безумные штуки. У него есть самбишены. Он как Чимаев, только без такого хайпа. И если честно, я думаю, что если мы меряем по навыкам, идем от навыка к навыку — он лучше Хамзата», — сказал Брейди в интервью YouTube-каналу «Morning Kombat».

26 июня Рахмонов подерется с Нилом Магни на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Хамзат Чимаев
UFC
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