Шон Брейди: «Удивляюсь, почему никто не пытается бороть Ковингтона»

9-й номер полусреднего веса UFC Шон Брейди (15-0) поделился мнением о первом номере дивизиона Колби Ковингтоне.

«Это реально забавно, что Колби не побил никого из топ-5. Я никогда об этом не думал, пока мне как-то об этом не сказали. И в самом деле, кроме Масвидаля он не побил никого в топ-10. Колби хорош, когда он молоток [а не гвоздь]. Я смотрел его бой с РДА, и РДА его переводил. И я думал: «Черт возьми, почему никто не пытается бороть его?». Ведь даже Усман не пытался переводить его.

Что если бы Усман реально пытался бы бороть его? Он мог бы перевести и финишировать его. Когда я увидел, как легко РДА переводил его у сетки, я с другого угла посмотрел на Колби. Борцы хороши, когда они атакуют, но они не очень привычны к тому, когда давят их и пытаются бороть», — сказал Брейди в интервью YouTube-каналу «Morning Kombat».

20 ноября прошлого года Брейди победил единогласным решением Майкла Кьезу на UFC Fight Night. Ковингтон 5 марта выиграл единогласным решением у Хорхе Масвидаля.