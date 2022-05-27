«Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»: полный кард турнира

27 мая в Омске пройдет вечер бокса «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Турнир начнется в 22.00 по московскому времени.

Всего в рамках турнира пройдет 10 боев.

Полный кард

Главный бой: Алексей Папин (13-1) — Дилан Прашович (15-2): тяжелый вес (до 90,7 кг).

Со-главный бой: Иван Штырков (20-2-1 в ММА) — Михаил Мохнаткин (14-5-2): тяжелый вес (свыше 90,7 кг).

Павел Шульский (4-2-2) — Брюс Хлебников (0-2-2): свыше 90,7 кг.

Алексей Тищенко (73-8) — Нехомару Сермено (27-8-1): бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Максим Власов (46-4) — Давид Зегарра (34-8): до 79,4 кг.

Андрей Кириченко (0-1) — Абдурахмонов Мохаммадахмдали: до 61,2 кг.

Шарабутдин Келементов — Иван Ерхов: до 80 кг.

Лери Амиров — Никита Патрин: до 80 кг.

Андрей Андрияхин — Андрей Степанов: до 75 кг.

Игорь Катаев — Ара Габоян: до 60 кг.

Видеотрансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» будет доступна в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ. Бои также можно будет смотреть на YouTube-канале «Ушатайка».

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию вечера бокса «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».