«Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»: полный кард турнира
Всего в рамках турнира пройдет 10 боев.
Полный кард
Главный бой: Алексей Папин (13-1) — Дилан Прашович (15-2): тяжелый вес (до 90,7 кг).
Со-главный бой: Иван Штырков (20-2-1 в ММА) — Михаил Мохнаткин (14-5-2): тяжелый вес (свыше 90,7 кг).
Павел Шульский (4-2-2) — Брюс Хлебников (0-2-2): свыше 90,7 кг.
Алексей Тищенко (73-8) — Нехомару Сермено (27-8-1): бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
Максим Власов (46-4) — Давид Зегарра (34-8): до 79,4 кг.
Андрей Кириченко (0-1) — Абдурахмонов Мохаммадахмдали: до 61,2 кг.
Шарабутдин Келементов — Иван Ерхов: до 80 кг.
Лери Амиров — Никита Патрин: до 80 кг.
Андрей Андрияхин — Андрей Степанов: до 75 кг.
Игорь Катаев — Ара Габоян: до 60 кг.
Видеотрансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» будет доступна в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ. Бои также можно будет смотреть на YouTube-канале «Ушатайка».
«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию вечера бокса «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».