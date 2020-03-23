Шлеменко считает, что из-за коронавируса рейтинги боя Хабиб-Фергюсон будут запредельными

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поделился мнением о решении UFC не переносить бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Их встреча возглавит турнир UFC 249, он состоится 18 апреля.

— Отменились самые крупные турниры по всему миру — по футболу, хоккею, баскетболу и так далее, — цитируют Шлеменко «Известия». — У болельщиков сейчас огромный спрос на просмотр какого-то неординарного шоу. Они соскучились по большому спорту. И если провести бой Хабиб-Фергюсон, то рейтинги будут запредельными. К фанатам MMA присоединятся и те, кто ни разу до этого не смотрел смешанные единоборства. Конкуренции за зрителя просто не будет. Думаю, руководство UFC делает ставку именно на это.

Не думаю, что отсутствие болельщиков на трибунах скажется на зрелищности схватки, — продолжил Александр Шлеменко. — Оба спортсмена понимают, что трансляция идет на весь мир и за ними наблюдают миллионы людей. А шум трибун не так важен для бойца, наоборот, когда меньше отвлекающих факторов, таких как выкрики из зала, проще психологически настроиться и реализовать все свои задумки на поединок.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.