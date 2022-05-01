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Сегодня, 13:35

Шлеменко ответил на критику со стороны Федора Емельяненко

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец ММА и советник главы Союза ММА России Александр Шлеменко ответил на критику со стороны Федора Емельяненко.

Ранее Емельяненко предложил главе Союза ММА России Радмиру Габдуллину уйти в отставку. После этого Шлеменко раскритиковал Федора за это предложение, на что Емельяненко также ответил.

«Не хочу вступать в дополнительную полемику с Федором Емельяненко. Может продолжать меня считать кем угодно, но у меня есть свое мнение, которое я буду продолжать высказывать. Я уже говорил, что не понимаю, зачем Федор вынес этот конфликт с Габдуллиным в публичное пространство. Можно было все решить иными путями. Весь шум только негативно сказывается на имидже Союза ММА России», — приводит «РБК Спорт» слова Шлеменко.

Ранее Емельяненко сообщил, что с 30 марта больше не представляет союз MMA России, так как не поддерживает действия и политику Радмира Габдуллина.

Источник: https://sportrbc.ru/news/626e33909a79471158e44915?from=newsfeed
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