Шлеменко ответил на критику со стороны Федора Емельяненко

Российский боец ММА и советник главы Союза ММА России Александр Шлеменко ответил на критику со стороны Федора Емельяненко.

Ранее Емельяненко предложил главе Союза ММА России Радмиру Габдуллину уйти в отставку. После этого Шлеменко раскритиковал Федора за это предложение, на что Емельяненко также ответил.

«Не хочу вступать в дополнительную полемику с Федором Емельяненко. Может продолжать меня считать кем угодно, но у меня есть свое мнение, которое я буду продолжать высказывать. Я уже говорил, что не понимаю, зачем Федор вынес этот конфликт с Габдуллиным в публичное пространство. Можно было все решить иными путями. Весь шум только негативно сказывается на имидже Союза ММА России», — приводит «РБК Спорт» слова Шлеменко.

Ранее Емельяненко сообщил, что с 30 марта больше не представляет союз MMA России, так как не поддерживает действия и политику Радмира Габдуллина.