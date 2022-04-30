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Сегодня, 19:05

Федор Емельяненко ответил на критику Шлеменко

Иван Шитик
Корреспондент
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Легендарный боец Федор Емельяненко жестко ответил Александру Шлеменко, который ранее раскритиковал Емельяненко за публичный конфликт с главой Союза ММА России Радмиром Габдуллиным.

«Понимаю, что у Александра Шлеменко есть свое личное отношение ко мне, но говорить о чем-то, не разобравшись в ситуации — просто поднимать себе рейтинг за счет других. И насчет «соры из избы», о которой говорит Александр, он тоже мог бы позвонить, а не осуждать мои действия в общественном пространстве.

Александр стал советником Радмира совсем недавно, фото на сайте — конечно, большое достижение для блогера. Но что конкретно он сделал для организации, чтобы рассуждать о том, что мои действия дискредитируют весь Союз? Понимаю, что Александр будет безоговорочно поддерживать Радмира, ведь советники покидают свой пост сразу после переизбрания руководства", — сказал Федор Емельяненко MMA.Metaratings.ru.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/fedor-emelyanenko-zhestko-otvetil-na-kritiku-shlemenko-1257094/
Александр Шлеменко
Федор Емельяненко
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