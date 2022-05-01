Андрей Орловский прокомментировал победу над Коллье

Тяжеловес UFC Андрей Орловский (34-20) признался, что поединок с Джейком Коллье (13-7) стал для него одним из самых сложных за последнее время.

«Это был довольно близкий бой, — сказал белорусский боец на пресс-конференции после UFC on ESPN 35. — Джейк Коллье стал первым за 4-5 моих последних поединков, кто смог нанести мне рассечение. Желаю ему удачи в будущем. Также хочу извиниться перед всеми, кого я сегодня разочаровал. Впереди у нас с тренером будет много аналитической работы над ошибками».

43-летний Орловский одержал победу раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-28) над американцем Коллье на UFC on ESPN 35, который состоялся 30 апреля в Лас-Вегасе, США.

Таким образом, Орловский заработал 23-ю по счету победу в UFC и повторил рекорд лиги по количеству побед.