Марлон Вера сделал заявление после победы над Робом Фонтом

29-летний эквадорский боец Марлон Вера (19-7) эмоционально прокомментировал свою третью подряд победу, которая была добыта после победы над американцем Робом Фонтом (19-6).

«Мечты воплощаются в реальность, — сказал Вера после боя. — В зале меня поддерживала вся моя семья, я счастлив за каждого из них. Не передать словами, как я благодарен моему тренеру Джейсону Парильо, который перезагрузил мою карьеру. Слышал, как мама и папа поддерживали меня. Это просто невероятные чувства. Я собираюсь стать чемпионом мира и привести пояс в Эквадор.

С кем я хочу драться? С теми, кто находится на второй, третьей, четвертой строчке рейтинга в легчайшем весе. Через несколько дней я вернусь в зал и буду активно готовиться к следующему бою. Всю свою жизнь я тяжело работал, заработал все это потом и кровью».

Эквадорец победил Фонта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) 30 апреля на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, США.