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25 апреля, 13:42

Федор Емельяненко предложил президенту Союза ММА России Радмиру Габдуллину уйти в отставку

Давид Хачатрян
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20 апреля состоялось собрание президиума Союза ММА России под председательством Федора Емельяненко, который выразил вотум недоверия президенту Союза Радмиру Габдуллину и предложил ему уйти в отставку. Об этом сообщает спортивный журналист Игорь Лазорин в своем Telegram.

«Считаю это решение нелегитимным, президиум был не в полном составе, — приводит слова Габдуллина Лазорин. — Не планирую уходить со своего поста. Решение о передаче полномочий я могу принять исключительно лично, просьбы подобного рода не интересны. Все руководство Союза ММА России обязано представить отчет о проделанной работе за 4 года. Решение примет конференция».

Ранее Емельяненко сообщил, что с 30 марта больше не представляет союз MMA России, так как не поддерживает действия и политику Радмира Габдуллина и Ленара Ганеева.

Федор Емельяненко
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