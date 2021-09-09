Российский средневес Александр Шлеменко прокомментировал слова Александра Емельяненко о том, что он готов провести бой с братом Федором и побить его.

«То, что это не очень красивое поведение... Опять же, здесь у кого какая правда, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Мы же не все знаем в их отношениях, правильно? Поэтому, как мне кажется, так публично... Это их личное дело. Надо его лично решать. Зачем выносить на публику? [Зачем] сидеть и говорить: «Я бы побил его»? Тем более тут родная кровь... Для чего? Я не понимаю. Может быть, кто-то к этому и нормально относится, но мне это не понять. Слава Богу, я еще так воспитан, что мне это не понять, и я это не разделяю».

Шлеменко проведет следующий бой на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова, который состоится 17 октября в Сочи. Соперник — соотечественник Артур Гусейнов.

У 37-летнего Шлеменко 60 побед, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Согласно Tapology, на счету 37-летнего Гусейнова 27 побед, 10 поражений и 1 ничья.