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Шлеменко – о Гусейнове: «Считаю его одним из самых лучших средневесов России»

8 сентября 2021, 23:55
Александр Шлеменко. Фото totalmma.ru
Александр Шлеменко. Фото totalmma.ru
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Российский средневес Александр Шлеменко назвал своего предстоящего оппонента Артура Гусейнова одним из самых лучших отечественных бойцов в весовой категории до 84 кг.  

«Может быть, кто-то со мной не согласится, но я считаю его одним из самых лучших средневесов России, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Уж точно один из самых зрелищных средневесов. Да, его могут победить, и его даже побеждали, но в основном [соперники] залеживали или тактически переигрывали. Но шанс панчера всегда остается, согласитесь?».

Шлеменко и Гусейнов сразятся на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, который состоится 17 октября в Сочи.

У 37-летнего Шлеменко 60 побед, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Согласно Tapology, в активе 37-летнего Гусейнова 27 побед, 10 поражений и 1 ничья.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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